Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Linz am Rhein (ots)

Am Dienstagmittag wurde auf dem Parkplatz am oberen Scherer-Parkplatz ein geparkter Pkw beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, konnte aber von aufmerksamen Zeugen beobachtet werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

