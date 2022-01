Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Uslar (ots)

Uslar, Wiesenstraße, dortiger Parkstreifen, Freitag, 07.01.2022, 14.40 Uhr

USLAR (Fie) - Im Vorbeifahren Pkw touchiert, eine leicht verletzte Person

Die 80-jährige Fahrzeugführerin aus Uslar befuhr mit ihrem Pkw Peugeot die Wiesenstraße in Richtung Auschnippe. Sie passierte einen Pkw Skoda, welcher sich auf einem Parkstreifen neben der Fahrbahn befindet. Die hintere Fahrzeugtür des geparkten Pkw stand zu diesem Zeitpunkt offen. In der geöffneten Tür befand sich die 29-jährige Unfallbeteiligte aus Uslar und lud ihr Kind ein. Durch den vorbeifahrenden Pkw der 80-Jährigen wurde die offen stehende Tür touchiert, sodass diese zufiel. Die 29-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell