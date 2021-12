Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Zimmerbrand Lange Straße

Bremerhaven (ots)

Die IRLS Unterweser wurde durch Bewohner eines Wohnhauses in der Langen Straße in Bremerhaven um ca. 22:50 ein Zimmerbrand in der ersten Etage des Gebäudes gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr befanden sich schon mehrere Bewohner vor dem Gebäude. Vier Bewohner mussten durch die Feuerwehr unter Atemschutz aus dem Gebäude geführt werden. Der Zimmerbrand wurde mit drei Trupps unter Atemschutz mit drei C-Rohren gelöscht. Gleichzeitig wurde das gesamte Wohngebäude zur Kontrolle nochmals durch einen Trupp unter Atemschutz nach weiteren Personen durchsucht. Es befanden sich keine weiteren Personen im Gebäude. Insgesamten waren 11 Hausbewohner betroffen die alle durch einen Notarzt untersucht wurden, wobei ein Bewohner mit leichter Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus zur weiteren Kontrolle eingeliefert wurde. An der Einsatzstelle befanden sich drei Hilfeleistungslöschfahrzeuge, eine Drehleiter, zwei Führungsdienste, eine Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, drei RTW, ein Notarzt und ein Leitender Notarzt und 25 Einsatzbeamte der Feuerwehr Bremerhaven. Die Bewohner wurden im Anschluss durch die Polizei in Hotels der Stadt Bremerhaven untergebracht, da das Haus durch die Stadtwerke vom Gas und Strom getrennt wurde. Die Bewohner wurden durch eine Linienbus von Bremerhaven Bus in die Unterkunft gefahren, der sich an der Einsatzstelle als Sammelpunkt und Aufenthaltsort für die betroffenen Bewohner befunden hatte. Der Einsatz war für die Feuerwehr um ca. 02:00 Uhr beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell