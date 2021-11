POL-ESW: Pressebericht 19.11.2021 -2

Polizei Eschwege

Von Grundstück kommend mit Pkw kollidiert; Schaden 15.000 Euro

Um 09.40 Uhr heute Morgen ist ein aus Hessisch Lichtenau stammender 60-jähriger Autofahrer von einem Grundstück kommend in die Straße Mühlweg in der Ortslage von Hessisch Lichtenau eingebogen und dabei dann mit dem Pkw einer bevorrechtigten 29-Jährigen aus Waldkappel zusammengestoßen. Es entstand dadurch ein Schaden von 10.000 Euro am Fahrzeug des Verursachers und in Höhe von 5000 Euro am Fahrzeug der 29-Jährigen.

Parkrempler

Ein weiterer Unfall ereignete sich am Steinwegcenter in der heinrichstraße in Hessisch Lichtenau gegen 11.05 Uhr. Hier wollte ein 70-jähriger Autofahrer aus Spangenberg rückwärts mit seinem Auto einparken, gleichzeitig war eine 42-jährige Autofahrerin aus Hessisch Lichtenau im Begriff rückwärts auszuparken. Bei der folgenden Kollision entstand Sachschaden an beiden Autos in noch unbekannter Höhe.

Unbekannte lagern u.a. schadstoffhaltige Eternitplatten unerlaubt ab; Polizei ermittelt wegen des unerlaubten Umgangs mit Abfällen und sucht Zeugen

Die Polizei in Hessisch Lichtenau ermittelt aktuell wegen einer Umweltstraftat. Danach hat ein bislang unbekannter Täter ca. 20 asbesthaltige Faserzementplatten (sog. graue Eternitplatten) sowie eine Dachrinne und Teile eines Regenfallrohres unerlaubt in einem Waldstück entsorgt. Die Teile lassen darauf schließen, dass diese Abfallprodukte aufgrund einer Neueindeckung bzw. einer Renovierung eines Gebäudes entsorgt wurden. Der Tatort befindet sich in einem Waldgebiet oberhalb des alten Forsthauses "Am Schmelzhof", hinter dem dortigen Wanderparkplatz an der Abzweigung in Richtung Wickenrode. Der Tatzeitraum kann auf den gestrigen Donnerstag zwischen 11.30 Uhr und 15.30 Uhr eingegrenzt werden. Hinweise in dem Fall erbittet die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0.

