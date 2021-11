Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 19.11.21

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Sachbeschädigung

Zwischen dem 17.11.21, 19:00 Uhr und dem 18.11.21, 14:00 Uhr kam es zu zwei Sachbeschädigungen in der Meißnerstraße in Frankenhain. In diesem Zeitraum wurde sowohl in das Türschloss einer Haustür als auch in ein Bügelschloss am Scheunentor eine klebrige Masse (evtl. Sekundenkleber) eingespritzt, so dass diese unbrauchbar sind. Der Sachschaden wird mit ca. 150 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Häusliche Gewalt

Um 22:50 Uhr musste am gestrigen Abend die Polizei in einen Ortsteil der Gemeinde Meinhard ausrücken, nachdem eine 33-Jährige mitgeteilt hatte, dass es zwischen ihr und ihrem ehemaligen 39-Jährigen Lebensgefährten zu einer Auseinandersetzung gekommen war. Es stellte sich heraus, dass es im Verlauf der Streitigkeiten zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung gekommen sein. Auch der 39-Jährige erstatte Anzeige, da er von der 33-Jährigen geboxt worden sein soll. Der 39-Jährige wurde durch die Polizeibeamten der Wohnung verwiesen.

Versuchter Einbruch

Am gestrigen Donnerstag drangen unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straßburger Straße in Eschwege ein. Zwischen 09:00 Uhr und 16:30 Uhr wurde die Wohnungstür gewaltsam geöffnet und die Räume, inklusive der Schränke und Schubladen, durchsucht. Es wurde jedoch nichts entwendet; der Sachschaden wird mit 100 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Witzenhausen

Diebstahl von Rädern und E-Bike

Zwischen dem 17.11.21, 17:00 Uhr und dem 18.11.21, 06:00 Uhr wurden in der Straße "Am Stieg" in Witzenhausen zwei Räder eines Fahrradanhängers mit dem Kinder transportiert werden, gestohlen. Der Anhänger war unter einem überdachten Holzverschlag im Gartenbereich untergestellt. Im selben Tatzeitraum wurde weiterhin ein E-Bike, das in einem benachbarten Gartengrundstück abgestellt war, von unbekannten Täter gestohlen. Der Gesamtschaden beider Diebstähle wird mit 750 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell