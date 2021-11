Polizei Eschwege

POL-ESW: schwerer Verkehrsunfall auf der B 27

Eschwege (ots)

Gegen 07:15 Uhr ereignete sich heute Morgen ein Unfall zwischen einem Lkw und einem Kleintransporter im Bereich der B 27/ B 80 in der Gemarkung von Witzenhausen. Dabei wurde der Fahrer des Kleintransporters in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Aktuell ist die Feuerwehr im Einsatz, um den Fahrer zu bergen; die B 27 in diesem Streckenabschnitt daher voll gesperrt. Eine Rundfunkmeldung ist veranlasst.

Es wird nachberichtet.

Pressestelle PD Werra-Meuißner, KHK Künstler

