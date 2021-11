POL-ESW: Pressebericht 17.11.2021

Polizei Eschwege

Fahrradfahrer fährt gegen Pkw und flüchtet anschließend; Polizei sucht Zeugen

Am Dienstagabend kam es zu einer Verkehrsunfallflucht im Schützengraben in Eschwege. Gegen 23.05 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Radfahrer die Straße Südring aus Richtung Heubergstraße kommend, in Richtung Schützengraben. Eine 46-jährige Autofahrerin aus Eschwege wollte zur gleichen Zeit vom Schützengraben, aus Richtung Himmelreich kommend, in den Südring einbiegen. Während des Abbiegevorgangs fuhr der Radfahrer dann plötzlich auf die Gegenfahrspur und frontal auf den Pkw zu. Im Anschluss prallte der männliche Fahrer mit seinem Rad gegen die Pkw-Front und flog mit seinem Oberkörper gegen die Windschutzscheibe. Als die Autofahrerin ausstieg und dem Mann zur Hilfe eilen wollte, rappelte sich dieser sofort wieder hoch, verweigerte jegliche Kontaktaufnahme und fuhr zusammen mit einem weiteren Radfahrer, der aber bei dem Vorfall nicht beteiligt war, davon. Der offensichtlich unverletzte, flüchtige Radfahrer war mit einer weißen Jacke bekleidet und soll arabisch gesprochen haben. Bei dem Unfall entstand an dem Auto der 46-Jährigen ein Schaden von 4500 Euro. Hinweise in dem Fall nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Unbekannte Täter setzten Papierbehälter in Toilettenanlage in Brand; Polizei sucht Zeugen

Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung, nachdem unbekannte Täter einen Papierhandtuchbehälter in der öffentlichen Toilettenanlage "An den Anlagen" in Eschwege in Brand gesetzt haben. Der Vorfall muss laut den schlüsselberechtigten Reinigungskräften im Verlauf des Montags, irgendwann in der Zeit zwischen 07.00 Uhr und 20.45 Uhr verursacht worden sein. Bevor die Toilettenanlage für die Nachtzeit verschlossen werden sollte, stellten die Berechtigten im Bereich der zu diesem Zeitpunkt stark verrauchten Damentoilette fest, dass in der Nähe des Waschbeckens ein Papierbehälter brannte bzw. am Schmelzen war, wodurch u.a. auch ein darunter befindlicher Metallauffangbehälter in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der gesamte Bereich der Toilette war zudem stark verrußt und verschmutzt. Derzeit wird von einem Schaden in Höhe von 10.000 Euro ausgegangen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Polizei Sontra

Rentnerin verursacht Unfall unter Alkoholeinfluss

Am frühen Dienstagabend ist eine 78-jährige Autofahrerin alkoholisiert von der Straße abgekommen und verunfallt. Gegen 17.50 Uhr befuhr die Frau mit ihrem Pkw in der Ortslage von Sontra den Königsberger Ring aus Richtung Schulstraße kommend, in Richtung Sonnenhang. Während der Fahrt verlor die Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit der rechten Fahrzeugseite gegen eine Betonmauer. Bei der Kollision zog sich die Frau leichte Verletzungen u.a. in Form von Prellungen zu, so dass die Frau vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht wurde. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Frau unter Alkoholeinfluss steht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille, so dass die Frau sich später noch einer Blutentnahme unterziehen musste. Den Führerschein der Frau behielten die Beamten ein. Sie muss sich nun wegen Fahren unter Alkoholeinfluss strafrechtlich verantworten. Bei dem Unfall verzeichneten die Beamten einen Schaden von insgesamt 2500 Euro. Zudem war das Auto so stark beschädigt worden, dass eine Abschleppung erfolgen musste.

Polizei Witzenhausen

Feuerwehrauto gerät in Graben; Schaden 1000 Euro; drei Einsatzkräfte leicht verletzt

Nachträglich gemeldet wurde ein Unfall mit einem Feuerwehrauto, zu dem es bereits am Sonntagnachmittag in der Gemarkung von Trubenhausen gekommen war. Im Rahmen eines Feuerwehreinsatzes war der aus Witzenhausen stammende 64-jährige Fahrer des Einsatzwagens gegen 16.00 Uhr mit dem Gefährt von der Straße abgekommen und in den angrenzenden Graben geraten. Dabei kollidierte das Einsatzfahrzeug mit einem Wasserdurchlass, wodurch ein Schaden von 1000 Euro entstand. Zudem erlitten drei Einsatzkräfte der Feuerwehr nicht näher bekannte, leichte Verletzungen.

Unbekannte Diebe klauen Plakat der "Rolling Stones"

Am Dienstagnachmittag haben unbekannte Täter zwischen 13.00 Uhr und 15.00 Uhr in der Walburger Straße in Witzenhausen vor einem Ladengeschäft aus einem Aufsteller ein Plakat der Band "Rolling Stones" geklaut. Der Warenwert des Plakates liegt bei 10-15 Euro. Die Polizei in Witzenhausen ermittelt wegen Diebstahl und bittet um Hinweise unter 05542/9304-0.

