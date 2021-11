Polizei Eschwege

POL-ESW: Kripo ermittelt wegen Einbruch in ein Wohnhaus in Bad Sooden-Allendorf; 91-jährige Rentnerin wird in Witzenhausen Opfer von Trickdiebstahl

Einbruch in Wohnhaus; unbekannte Täter verwüsten Wohnbereich und klauen u.a. Laptop und Münzsammlung; Polizei sucht Zeugen

Die Kripo in Eschwege hat die Ermittlungen bei einem Einbruch übernommen, der sich in der Westerburgstraße in Bad Sooden-Allendorf zugetragen hat. Im Laufe des vergangenen Wochenendes, vmtl. zwischen Samstagabend 19.00 Uhr und Sonntagnachmittag 16.00 Uhr, sind unbekannte Täter in ein frei stehendes Wohnhaus eingestiegen, indem sie gewaltsam eine Terrassentür aufbrachen. Im unteren Wohnbereich öffneten und durch suchten die Täter offenbar wahllos sämtlich Räumlichkeiten und Einrichtungsgegenstände und verstreuten das Inventar auf dem Fußboden. Letztlich konnten die Täter nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen u.a. einen Laptop, einen Bildschirm, sowie einen Bargeldbetrag, eine Münzsammlung und ein elektronisches Küchengerät erbeuten. Der Stehlschaden ist noch nicht abschließend beziffert, dürfte aber im unteren bis mittleren 4-stelligen Bereich liegen. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise in dem Fall unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Witzenhausen

Unbekannter Täter bestiehlt Seniorin in der Wohnung; Polizei sucht Zeugen und gibt Tipps zum Trickdiebstahl

Wie erst gestern zur Anzeige gelangte, ist bereits letzte Woche Donnerstag eine 91-jährige Dame Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Die Seniorin aus Witzenhausen hatte am vergangenen Donnerstag einen unbekannten Mann gegen 12.00 Uhr in ihren Wohnbereich in einem Mehrfamilienhaus "Am Schwiemelgraben" gelassen, der unter einem Vorwand bei der Dame geklingelt hatte. Dem Unbekannten gelang es, die Frau in ein Gespräch zu verwickeln und in einem unbeobachteten Moment aus einem Kleiderschrank im Schlafzimmer der Frau einen Bargeldbetrag von ca. 400 Euro an sich zu bringen. Das Fehlen des Geldes fiel der Rentnerin aber erst ein paar Tage später auf, so dass sie sich an Angehörige wandte, die den Sachverhalt der Polizei meldeten.

Tipps bei Trickdiebstählen:

-Lassen Sie niemals Unbekannte in Ihre Wohnung oder unbeaufsichtigt in ihren Wohnbereich.

-Nutzen Sie einen Türspion und eine Sprechanlage.

-Öffnen Sie Ihre Tür nur mit vorgelegter Türsperre (z.B. Kastenschloss mit Sperrbügel).

-Lassen Sie ihre Wertsachen niemals unbeaufsichtigt.

-Verwahren Sie größere Bargeldbeträge nicht bei sich zu Hause und Wertgegenstände z.B. in Bankschließfächern auf.

-Wenden Sie sich an die Polizei, wenn Sie befürchten, Opfer einer Straftat geworden zu sein.

