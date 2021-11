Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 16.11.2021 -2-

Polizei Eschwege

Verkehrsunfallflucht; Schaden 300 Euro; Polizei sucht Zeugen

Der Polizei in Eschwege ist jetzt eine Verkehrsunfallflucht angezeigt worden, die sich bereits letzte Woche zwischen Freitag 17.00 Uhr und Sonntag 14.00 Uhr in Eschwege in der Freiherr-vom-Stein-Straße ereignet haben soll. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat in dem besagten Zeitraum einen geparkten schwarzen VW Polo beschädigt und vmtl. im Vorbeifahren den linken Außenspiegel abgefahren. Der Schaden wird hier auf 300 Euro beziffert. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Polizei Sontra

Auffahrunfall; Schaden 750 Euro

Gegen 08.00 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall mit zwei beteiligten Pkw`s und einem Schaden in Höhe von 750 Euro. Ein 61-jähriger Autofahrer aus Meiningen war aus Unachtsamkeit auf den Pkw eines 52-Jährigen aus Herleshausen aufgefahren. Beide Autofahrer wollten von der B 400 aus Richtung Krauthausen kommend auf die B 27 in Richtung Wichmannshausen einbiegen. Als der 52-Jährige verkehrsbedingt anhalten musst, erkannte dies der 61-Jährige zu spät und fuhr auf. Am Auto des Verursachers entstand ein Schaden von 250 Euro. Der andere Pkw wurde mit einem Schaden in Höhe von 500 Euro in Mitleidenschaft gezogen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Bei einem Wildunfall auf der L 3241 zwischen Velmeden und Meißner-Plateau entstand heute Morgen gegen 06.50 Uhr ein Schaden von 250 Euro, als eine 41-jährige Autofahrerin mit einem Wildschwein zusammenstieß. Das Tier flüchtete nach der Kollision in den Wald zurück.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

