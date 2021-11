Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 18.11.21

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Verkehrsunfall

Beim Vorbeifahren streifte eine 28-Jährige aus Herleshausen mit ihrem Pkw einen geparkten VW Transporter, wodurch geringer Sachschaden von ca. 100 EUR an den Außenspiegeln beider Fahrzeuge entstand. Der Unfall ereignete sich in der Straße "Am Mühlgraben" in Eschwege.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Um 17:36 Uhr kam es gestern Nachmittag in der Kasseler Landstraße in Witzenhausen zu einem Wildunfall, nachdem ein Reh in Höhe der Papierfabrik von dem Pkw eines 54-Jährigen aus Großalmerode erfasst wurde. Das Tier wurde dadurch tödlich verletzt; am Pkw entstand Sachschaden.

Fahrraddiebstahl

Am gestrigen Tag/ Abend wurde ein weißes Damenfahrrad (mit Körbchen) auf dem Gelände des Netto-Marktes in der Straße "Am Eschenbornrasen" in Witzenhausen entwendet. Das Rad stand angeschlossen an der Absperrung für die Einkaufswagen vor dem Markt. Die Tat ereignete sich zwischen 13:30 Uhr und 21:05 Uhr. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell