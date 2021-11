Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 19.11.2021 -Verkehrsunfälle-

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Wildunfall (1)

Am Donnerstagabend gegen 22.35 Uhr war ein 30-jähriger Autofahrer aus Eschwege auf der Bundesstraße B 250 von Treffurt in Richtung Wanfried unterwegs und hat dabei einen Dachs erfasst. Das Tier verendete am Unfallort, der Sachschaden am Pkw des Mannes beläuft sich auf 1000 Euro.

Wildunfall (2)

Ein Wildunfallschaden in Höhe von 8000 Euro entstand am Donnerstagabend bereits gegen 18.55 Uhr, als ein 41-jähriger Autofahrer aus Meinhard auf der Landesstraße 3403 zwischen Hitzelrode und Motzenrode mit einem Reh zusammengestoßen war. Das Tier verendete nach dem Aufprall am Unfallort.

Beim Ausparken geparktes Auto beschädigt; Schaden 1000 Euro

Am frühen Donnerstagabend kam es zu einem Parkrempler auf dem Parkplatz des Kaufland-Einkaufsmarktes in der Thüringer Straße in Eschwege. Gegen 17.40 Uhr war ein 88-jähriger Autofahrer aus Meinhard beim Rückwärtsausparken gegen den geparkten Wagen einer 51-Jährigen aus Eschwege gefahren und hatte dabei einen Schaden von je 500 Euro an den beiden Fahrzeugen verursacht.

Polizei Sontra

Wildunfall

Auf der Bundesstraße 7 zwischen Datterode und Wichmannshausen erfasste eine 30-jährige Autofahrerin aus Bad Hersfeld gestern Abend gegen 20.15 Uhr ein Reh, welches unvermittelt die Fahrbahn überquerte. Das Tier lief anschließend davon, der Schaden am Auto der Frau beziffert sich auf 500 Euro.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte am Donnerstagabend ein 20-jähriger Autofahrer aus Waldkappel. Gegen 21.10 Uhr war der Mann auf der L 3238 von Walburg in Richtung Waldkappel unterwegs, als das Tier nahe der Ortschaft Hollstein plötzlich die Fahrbahn überquerte. Der junge Mann konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Reh, dass nach dem Zusammenprall davonlief. An dem Auto entstand ein Schaden in Höhe von 800 Euro.

Polizei Witzenhausen

Sattelzug übersieht beim Rangieren wartenden Klein-Lkw; Schaden 2000 Euro

Am Donnerstagnachmittag gegen 14.20 Uhr übersah ein 61-jähriger Sattelzugfahrer aus Polen einen Klein-Lkw, als er von der B 451 (Kasseler Straße) zwischen Witzenhausen und Hundelshausen auf das Gelände einer Papierfabrik abbiegen wollte. Da der 61-Jährige mit seinem Gefährt (Zugmaschine und Auflieger) rangieren musste, übersah der Mann einen hinter ihm wartenden Klein-Lkw, der von einem 55-Jährigen aus Kaufungen gefahren wurde. Während der verursachende Sattelzug selbst ohne Schaden blieb, entstand an dem Klein-Lkw ein Frontschaden in Höhe von 2000 Euro.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell