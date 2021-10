Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Blumenkübel gestohlen

Hildburghausen (ots)

In der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen wurden durch Unbekannte zwei Blumenkübel im Gesamtwert von 100 Euro in der "Obere Marktstraße" in Hildburghausen entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung und nimmt diese unter der Rufnummer 03685 778-0 entgegen.

