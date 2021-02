Hauptzollamt Bielefeld

HZA-BI: Knapp 500 Gramm Crystal unter dem Fahrersitz Zöllner aus Anröchte erwischen Drogenschmuggler

Bielefeld (ots)

Am 05.02.2021 kontrollierten Zöllner des Hauptzollamts Bielefeld, Kontrolleinheit Verkehrswege Anröchte, einen PKW mit polnischem Kennzeichen, den sie aus dem fließenden Verkehr der Bundesautobahn 44, Fahrtrichtung Kassel, für eine zollrechtliche Kontrolle auf den Rastplatz Hellweg geleitet hatten. Das Fahrzeug war mit zwei männlichen Personen besetzt, welche sich als polnische Staatsbürger auswiesen. Beide gaben gegenüber den Beamten an, dass sie aus Hamm kämen und auf dem Weg nach Polen seien. Auf die Frage nach mitgeführten Zigaretten, Bargeld, Waffen oder Drogen erklärten sie, nichts anzumelden zu haben. Während der anschließenden Kontrolle wurden die Zöllner aber fündig. Unter dem Fahrersitz entdeckten sie eine mit kristalliner Substanz gefüllte Klippverschlusstüte. Als die beiden Reisenden diesen Fund mitbekamen, reagierten sie mit deutlicher Nervosität. Ein am Beutelinhalt durchgeführter Drug-Wipe-Test reagierte positiv auf Meth-Amphetamin, woraufhin beide Personen vorläufig festgenommen und in ihrer Muttersprache schriftlich belehrt wurden. Da beide Beschuldigten erklärten, dass keinem von ihnen das aufgefundene Betäubungsmittel gehöre, wurde es sichergestellt und gegen beide ein Strafverfahren eröffnet. Die Verwiegung der Klippverschlusstüte ergab knapp 500 Gramm (brutto) des weißen Pulvers. Bei der folgenden Durchsuchung der Fahrzeuginsassen, stießen die Beamten außerdem in einer Umhängetasche auf eine große Menge Bargeld. Die spätere Zählung bei der Polizei Lippstadt ergab einen Betrag von ca. 17.500 Euro. Beide Fahrzeuginsassen wurden vorerst in das Gewahrsam der Lippstädter Polizei übergeben.

Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Essen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Paderborn.

