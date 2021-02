Hauptzollamt Bielefeld

HZA-BI: Großer Bargeldfund durch Bielefelder Zoll Möglicher Verstoß gegen das Geldwäschegesetz

Bielefeld (ots)

Am Morgen des 18.01.2021 leiteten Zöllner des Hauptzollamts Bielefeld ein SUV mit polnischem Kennzeichen aus dem fließenden Verkehr der BAB 2 zur zollrechtlichen Kontrolle auf die Rastanlage "Rhynern-Süd". Der Fahrer wies sich gegenüber den Beamten der Kontrolleinheit Verkehrswege Anröchte als polnischer Staatsbürger aus. Die Frage nach mitgeführten verbrauchsteuerpflichtigen Waren und verbotenen Gegenständen verneinte er. Nach mitgeführten Barmitteln wurde er zunächst nicht befragt. Bei der folgenden Kontrolle fiel den Beamten eine Plastiktüte im Kofferraum ins Auge. Als die Zöllner diese öffneten, staunten sie nicht schlecht - die Tüte war voller Geldbündel. Auf diesen Fund angesprochen, gab der Kontrollierte an, dass er 230.000 Euro mit sich führe. Umso überraschter waren die Beamten, als sie eine weitere Tragetasche mit gleichem Inhalt im Fahrzeug fanden. Nach der Gesamtmenge an Bargeld befragt, die er mit sich führe, erklärte der Fahrzeugführer nun merklich unsicher, dass es sich um einen Geldbetrag zwischen 230.000 und 300.000 Euro handele. Er erklärte weiter, dass es sein persönliches Geld sei, welches er aus Polen mitgebracht habe. Geplant war der Kauf eines LKW´s in Deutschland. Zum Kauf sei es aber nicht gekommen, weswegen er nun mit dem gesamten Bargeld auf dem Rückweg nach Polen sei. Die abschließende Zählung des Bargelds auf der Zolldienststelle ergab einen Betrag von 618.580 Euro. Aufgrund der enormen Abweichung zwischen angemeldeter und festgestellter Summe, widersprüchlicher Angaben zur Herkunft und Verwendungszweck des Geldes und des Fehlens sonstiger Belege, wurde gegen den Fahrer ein Verfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Geldwäschegesetz eingeleitet. Das Bargeld wurde sichergestellt, er aber auf freiem Fuß belassen. Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Essen, im Auftrag der Staatsanwaltschaft Dortmund.

