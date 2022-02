PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Mehrere Trunkenheitsfahrten im Revierbereich der Polizeistation Hofheim

Hofheim (ots)

Bei mobilen Verkehrskontrollen konnten in der Nacht von Freitag auf Samstag insgesamt vier Trunkenheitsfahrten festgestellt werden.

Ein 20-jähriger Eppsteiner, der seinen Pkw laut Drogenschnelltest unter dem Einfluss von Cannabis führte, konnte auf der L 3018 bei Hofheim einer Kontrolle unterzogen werden.

Ebenso wurde ein 19-jähriger Fahranfänger aus Frankfurt am Main im Bereich der Frankfurter Straße in Hattersheim am Main aufgrund von Fahrauffälligkeiten aus dem fließenden Verkehr heraus angehalten. Auch hier erhärtete sich der Verdacht des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel.

In der Hofheimer Straße in Kriftel fiel den Beamten ein mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fahrender Pkw auf. Während der durchgeführten Verkehrskontrolle konnten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch im Atem des 22-jährigen Schwalbachers wahrnehmen. Ein durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 1,59.

Eine weitere Trunkenheitsfahrt konnte im Bereich der Niedeckerstraße in Hattersheim festgestellt werden. Hier fiel der Führer des Pkw durch seine unsichere Fahrweise auf. Letztlich konnte ein Atemalkoholwert von 1,35 Promille gemessen werden.

Sämtliche als Beschuldigte festgestellte Fahrzeugführer wurden in der Folge auf die Polizeistation zur Durchführung einer Blutentnahme verbracht. Den Beschuldigten drohen nun jeweils Fahrverbote von mehreren Monaten.

gefertigt: POK Weimar (stellv. KvD Main-Taunus)

