Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Cyber-Sicherheit in Behörden und Unternehmen - Vortrag Schutz vor digitalen Angriffen im Haus der Prävention Wetzlar

Dillenburg (ots)

--

Wetzlar: Cyber-Sicherheit in Behörden und Unternehmen - Schutz vor digitalen Angriffen

Das Internet gestaltet in vielen Bereichen unseren Alltag und bietet unbegrenzte Möglichkeiten zur Kommunikation, Unterhaltung und Information. Allerdings liegen Nutzen und Gefahren sehr nahe beieinander. Digitale-Angriffe auf Behörden und Unternehmen nehmen stetig zu. Cyber-Kriminelle suchen gezielt Schwachstellen im System, um zum Beispiel Daten oder geistiges Wissen zu stehlen oder finanzielle Schäden hervorzurufen.

Markus Wortmann vom Hessen Cyber-Competence-Center (Hessen C3) des Hessischen Ministerium des Innern und für Sport informiert über die Arbeit des Kompetenz-Zentrums und klärt über Gefahren im Internet, den vorsichtigen Umgang mit persönlichen Daten und über aktuelle Maschen der Täter im Netz auf.

Das Polizeipräsidium Mittelhessen lädt am Mittwoch, 03. November 2021, ab 18.30 Uhr alle Gewerbetreibende in und rund um Wetzlar sowie alle Interessierten zu einer Info-Veranstaltung mit dem IT-Experten Markus Wortmann ins Haus der Prävention am Ludwig-Erk-Platz in Wetzlar ein.

Eine vorherige Anmeldung ist zwingend erforderlich.

Die Anzahl der Teilnehmenden ist begrenzt. Anmeldung bitte per E-Mail über praevention.ppmh@polizei.hessen.de.

Für die Teilnahme ist die Vorlage eines (maximal 24 Stunden alten) negativ bescheinigten Antigen-Schnelltests bzw. der Nachweis des vollständigen Impfschutzes oder der Nachweis einer überstandenen COVID19-Erkrankung zu erbringen. Abstands- und Hygieneregeln sind zu beachten, ebenso die Pflicht zum Tragen medizinischer oder FFP2 Masken.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell