Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Drogenfahrer gestoppt + Unfall löst Rückstau auf der A45 aus +

Dillenburg (ots)

--

Wetzlar: Autofahrer unter Drogeneinfluss -

Gestern Nachmittag (27.10.2021) zogen Wetzlarer Polizisten einen Drogenfahrer aus dem Verkehr. Gegen 15.45 Uhr stoppten sie den 42-jährigen BMW-Fahrer im Dillfeld. Die Konzentrations- und Gleichgewichtstests des Wetzlarers erhärteten den Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Polizisten ordneten eine Blutentnahme an, die ein Arzt auf der Wache durchführte. Anschließend durfte der 42-Jährige die Polizeistation wieder verlassen.

Ehringshausen - A45: Auffahrunfall behindert Berufsverkehr -

Der Berufsverkehr heute Morgen (28.10.2021) auf der Sauerlandlinie wurde durch einen Auffahrunfall zwischen Ehringshausen und Herborn ausgebremst. Gegen 08.40 Uhr waren die 27-jährige Fahrerin eines Touran und der 42-jährige Fahrer eines BMW auf der linken Spur im Baustellenbereich in Richtung Dortmund unterwegs. Die in der Wetterau lebende Frau musste ihren VW verkehrsbedingt abbremsen, was der in Aßlar lebende BMW-Fahrer zu spät bemerkte. Er schaffte es nicht mehr seinen Wagen rechtzeitig zum Stehen zu bringen und prallte in das Heck des Touran. Die 27-Jährige klagte an der Unfallstelle über Nackenschmerzen. Der Unfallfahrer blieb unverletzt. Da ein Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war, musste der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. In der Folge bildete sich ein Rückstau. Nach etwa 45 Minuten konnten die Autos geborgen und die Fahrbahn wieder freigegeben werden.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell