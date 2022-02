PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch in Rohbau +++ Seniorin durch Trickdieb bestohlen +++ Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Hofheim (ots)

1. Einbruch in Rohbau,

Hofheim am Taunus, Im Langgewann, 31.01.2022, 17.00 Uhr bis 01.02.2022, 07.20 Uhr

(pa)In Hofheim brachen Unbekannte von Montag auf Dienstag in einen Rohbau ein. Die Tat ereignete sich zwischen 17.00 Uhr nachmittags und 07.20 Uhr am Morgen in der Straße "Im Langgewann". Die Täter betraten das umzäunte Gelände einer dortigen Baustelle und verschafften sich gewaltsam Zugang in das im Rohbau befindliche Gebäude. Sie entwendeten Werkzeugzubehör und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Hofheim nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079 - 0 entgegen.

2. Seniorin durch Trickdieb bestohlen,

Bad Soden am Taunus, Zum Quellenpark, 01.02.2022, gg. 11.30 Uhr

(pa)Am Dienstag wurde in Bad Soden eine Seniorin durch einen dreisten Trickdieb um mehrere Hundert Euro gebracht. Eine ältere Dame befand sich gegen 11.30 Uhr in der Straße "Zum Quellenpark", als sie durch einen unbekannten Mann angesprochen und darum gebeten wurde, ihm für den Parkautomaten Geld zu wechseln. Als die hilfsbereite Seniorin der Bitte nachkam, nutzte der Mann einen günstigen Zeitpunkt, um unbemerkt in das Scheinfach der Geldbörse zu greifen. Erst zu Hause fiel der Frau das Fehlen der Banknoten auf. Sie beschrieb den Trickdieb als etwa 40 bis 50 Jahre alt und "klein" mit kurzen dunklen Haaren. Er sei dunkel gekleidet gewesen und habe sehr schlecht Deutsch gesprochen. Die Kriminalpolizei in Hofheim ermittelt und bittet um Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079 - 0.

3. Radfahrer bei Sturz schwer verletzt,

Sulzbach, Am Kippelgarten, 01.02.2022, gg. 18.50 Uhr

(pa)In Sulzbach wurde am Dienstagabend ein Fahrradfahrer bei einem Alleinunfall schwer verletzt. Ein 63-Jähriger befuhr gegen 18.50 Uhr mit seinem Pedelec die Straße "Am Kippelgarten" in aufsteigende Richtung. Auf Höhe des Überganges des Wendehammers zum Fußweg stürzte der Radfahrer aus bislang unbekanntem Grund. Beim Sturz von seinem Rad zog sich der Mann eine Kopfverletzung zu. Eine Spaziergängerin fand ihn bewusstlos vor und wählte den Notruf. Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten zur Behandlung in eine Klinik.

