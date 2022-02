PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Lkw entwendet +++ Schmierereien in Park

Hofheim (ots)

1. Lkw entwendet,

Hofheim am Taunus, Wallau, Hessenstraße, Nacht zum 01.02.2022

(pa)In Hofheim Wallau stahlen Unbekannte in der Nacht zum Dienstag einen Lkw samt Auflieger. Das betroffene Gespann im Wert von insgesamt rund 45.000 Euro stand zur Tatzeit auf einem frei zugänglichen Gelände in der Hessenstraße. An der Zugmaschine - einem weißen Daimler Actros - waren zuletzt Schilder mit dem amtlichen Kennzeichen "MTK-ES 119" montiert. Der weiße Auflieger des Herstellers "Hagler" trug das Kennzeichen "MTK-ES 120" und den Aufdruck "Ehlers Stapler". Ersten Erkenntnissen nach dürfte sich die Tat gegen kurz vor 02.00 Uhr ereignet haben. Die Hofheimer Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079 - 0 entgegen.

2. Schmierereien in Park,

Flörsheim am Main, Eppsteiner Straße, Feststellung: 31.01.2022, 11.30 Uhr

(pa)Im Christian-Georg-Schütz-Park in Flörsheim wurden in den vergangenen Tagen Sitzgelegenheiten mit Farbe verunstaltet. Am Montagmittag meldete sich ein Zeuge, dem an zwei Stellen Schmierereien in Form von verfassungsfeindlichen Symbolen aufgefallen waren, die mutmaßlich im Verlauf des Wochenendes entstanden waren. Die Kriminalpolizei in Hofheim ermittelt und bittet um Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079 - 0.

