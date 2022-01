PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Zwei Wohnungseinbrüche in Bad Soden am Taunus +++ Verkehrsunfallflucht mit Täterfestnahme

Hofheim (ots)

1. Wohnungseinbruchdiebstahl

Samstag, 29.01.2022, 17:10 - 20:00 Uhr

65812 Bad Soden am Taunus, Nassaustraße

Am Spätnachmittag / frühen Abend des gestrigen Samstags kam es in Bad Soden am Taunus in der dortigen Nassaustraße zu einem Wohnungseinbruch.

Bei dem angegangenen Objekt handelt es sich um ein freistehendes Einfamilienhaus. Der derzeit noch unbekannte Täter verschaffte sich über die Gebäuderückseite Zutritt zum Haus, indem er die Balkontür, wie auch die davorliegende Wintergartentür aufhebelte. Im Objekt wurden sämtliche Räumlichkeiten betreten und grob nach Wertgegenständen abgesucht. Über mögliches Diebesgut konnte zum Anzeigenzeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden.

Täterhinweise sind derzeit keine bekannt.

Etwaige Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Hofheim unter der 06192 - 20 79 0 zu melden.

2. Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl

Samstag, 29.01.2022, 18:45 Uhr

65812 Bad Soden am Taunus, Nassaustraße

Im gleichen Tatzeitraum kam es in der unmittelbaren Nachbarschaft zu einem weiteren versuchten Wohnungseinbruch.

Auch hier handelte es sich bei dem Tatobjekt um ein freistehendes Einfamilienhaus. Der unbekannte Täter kletterte zunächst über die Garage bis hin zum Dachgeschoss und dem dort befindlichen Badezimmerfenster. Dieses wurde daraufhin mittels mitgebrachten Steins eingeworfen. Der Täter drang in der Folge jedoch nicht ins Tatobjekt ein. Offenbar bemerkte dieser die durch den Lärm aufgeschreckte zu Hause befindliche Hausbesitzerin und flüchtete umgehend.

Auch hier liegen derzeit noch keine Täterhinweise vor.

Sollten Sie im betreffenden Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, so wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizei Hofheim unter der 06192 - 20 79 0.

3. Verkehrsunfallflucht

Samstag, 29.01.2022, 20:17 Uhr

65719 Hofheim am Taunus, Neugasse

Am frühen Samstagabend ereignete sich in Hofheim am Taunus eine Verkehrsunfallflucht. Ein Verkehrsteilnehmer fuhr nach Angaben eines Augenzeugen rückwärts aus der Sophie-Reinheimer-Straße und rammte hierbei zwei am Straßenrand ordnungsgemäß geparkte Pkw. Anschließend flüchtete der nunmehr Beschuldigte vom Unfallort.

Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte durch eine Streifenwagenbesatzung das auf die Beschreibung zutreffende Täterfahrzeug mit den zum Unfallgeschehen korrespondierenden Unfallschäden festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 32-jährigen Beschuldigten aus Hofheim eine Atemalkoholkonzentration von 1,84 Promille. Daher wurde dieser zwecks Blutentnahme vorläufig festgenommen. Zum Abschluss der polizeilichen Maßnahmen musste der Beschuldigte noch seinen Führerschein in amtliche Verwahrung geben.

gefertigt: POK Weimar (stellv. KvD Main-Taunus)

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell