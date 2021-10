Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen /Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunkener schlägt Scheiben ein (28.10.2021)

St. Georgen (ots)

Ein Mann hat am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr mehrere Scheiben eines Eiskaffees auf der Straße "Am Markt" beschädigt. Ein betrunkener 30-Jähriger schlug drei Scheiben einer Eisdiele an, wobei er sich an den Händen Schnittverletzungen zuzog. Eine Polizeistreife konnte ihn kurz darauf festnehmen, nachdem er zuvor noch versucht hatte, zu flüchten. Ein Krankenwagen musste ihn in eine Klinik bringen, da die selbst verursachten Verletzungen stark bluteten. Den Schaden an den Glasscheiben schätzte die Polizei auf rund 1.500 Euro.

