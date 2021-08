Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Ehrlicher Gastwirt

Haslach (ots)

Einen kuriosen Fund machte der Betreiber einer Gaststätte am Donnerstagabend. Der Gastwirt erschien gegen 21:15 Uhr auf der Polizeidienststelle und übergab den Beamten unter anderem eine Tasche, die nach eigenen Aussagen einem Gast gehörte. Nachdem der Wirt diesen überall in den Räumlichkeiten des Restaurants gesucht und nicht gefunden hatte, brachte er dessen verwaiste Habseligkeiten zur Polizei. Kurios dabei: In der Tasche befand sich eine Bargeldsumme im unteren fünfstelligen Bereich. Der Gast, der sich am nächsten Tag in dem Lokal meldete, wurde an die Polizei verwiesen. Dort konnte er mit strahlendem Gesicht seine Sachen samt des Geldes wieder entgegennehmen.

/cp

