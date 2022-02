PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Festnahme nach Raub auf Wettbüro +++ Taxi aufgebrochen +++ Scheiben an Schulgebäude beschädigt

1. Festnahme nach Raub auf Wettbüro,

Eschborn, Niederhöchstadt, Messerschmittstraße, 02.02.2022, gg. 22.10 Uhr

(pa)Am Mittwochabend kam es in Eschborn Niederhöchstadt zu einem schweren Raub auf ein Wettbüro. Gegen 22.10 Uhr betraten zwei maskierte Männer ein in der Messerschmittstraße ansässiges Wettbüro. Das mit Messern bewaffnete Duo nahm im Kassenbereich mehrere Tausend Euro Bargeld an sich und versprühte vor der anschließenden Flucht Pfefferspray im Raum, sodass die vier im Wettbüro anwesenden Personen Augenreizungen erlitten und durch den Rettungsdienst versorgt werden mussten.

Zu den beiden Tätern liegen folgende Beschreibungen vor: Ein Täter soll circa 185cm groß und von normaler Statur gewesen sein. Sein Komplize soll etwa 165cm groß und schlank gewesen sein. Beide seien mit dunklen Jogginganzügen bekleidet gewesen und sollen schwarze Handschuhe und Sturmhauben getragen haben.

Im Rahmen der Fahndung nach den flüchtigen Tätern konnte durch eine Streife im Umfeld ein 34 Jahre alter Mann festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Neben einer größeren Menge Bargeld fand man bei der Durchsuchung des Festgenommenen auch verschiedene Drogen. Eine Durchsuchung seiner Wohnung brachte weitere Betäubungsmittel zu Tage. Inwiefern der Mann als Tatverdächtiger des Raubes in Frage kommt, ist Bestandteil der weiterhin andauernden Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079 - 0 entgegen.

2. Taxi aufgebrochen,

Hofheim am Taunus, Chinonplatz, 02.02.2022, 19.35 Uhr bis 19.45 Uhr

(pa)In Hofheim wurde einem Taxifahrer am Mittwochabend die Geldbörse aus seiner verschlossenen Taxe entwendet. Die Tat ereignete sich im kurzen Zeitraum zwischen 19.35 Uhr und 19.45 Uhr im Bereich der Taxiparkplätze vor dem Chinoncenter. Unbekannte zerschlugen eine Seitenscheibe eines dort abgestellten Mercedes-Taxis und öffneten das Fahrzeug. Die Täter ergriffen anschließend das im Innenraum liegende Portemonnaie und flüchteten damit in unbekannte Richtung. Der entstandene Schaden beläuft sich auf über 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei in Hofheim ermittelt und bittet um Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079 - 0.

3. Scheiben an Schulgebäude beschädigt,

Eschborn, Dörnweg, 02.02.2022, 17.20 Uhr bis 03.02.2022, 06.45 Uhr

(pa)In Eschborn entstand von Mittwoch auf Donnerstag durch einen Fall von Vandalismus an einem Schulgebäude ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Wie am Donnerstagmorgen festgestellt werden musste, hatten Unbekannte im Dörnweg drei Fensterscheiben der dortigen Schule durch Steinewürfe beschädigt. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Eschborn nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 9695 - 0 entgegen.

