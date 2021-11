Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: 6-Jährige stürzt bei Unfall

Recklinghausen (ots)

Ein 22-jähriger Autofahrer aus Wesel kollidierte mit einer 6-jährigen Fahrradfahrerin aus Bottrop. Das Mädchen verletzte sich leicht. Der Autofahrer verließ einen Parkplatz, um in den fließenden Verkehr des Kirchhellener Rings einzufahren. Dabei passierte er auch den Geh- und Radweg. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem Mädchen, dass den linken Radweg in Richtung Gartenstraße nutzte. Rettungskräfte versorgten das Kind vor Ort. Ein Transport in ein Krankenhaus erfolgte nicht. Sie wurde den Erziehungsberechtigten übergeben. Der Unfall ereignete sich am Montagnachmittag, gegen 16.30 Uhr. Der entstandene Sachschaden liegt bei ca. 500 Euro.

