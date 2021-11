Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Verkehrsunfall mit 7 leicht verletzten Personen in Marl

Recklinghausen (ots)

Am Montag, 08.11.2021, gegen 18:35 Uhr, befuhr ein 42-jähriger PKW-Führer aus Marl mit seinem PKW und fünf weiteren Mitfahrern seiner Familie die Westerholter Straße in Richtung Marl. An der Kreuzung Rammesbrauk bog eine 75-jährige Unfallverursacherin aus Marl mit ihrem PKW in die Westerholter Straße ein und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten PKW des 42-jährigen.

Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei insgesamt sieben Personen leicht verletzt wurden. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen wurde die Westerholter Straße an der Unfallstelle für etwa eine Stunde gesperrt.

