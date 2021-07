POL-RT: Fahrzeug im Neckar entsorgt, Unfälle mit Verletzten, Einbruch, Angriff auf Rettungskräfte

Fahrzeug im Neckar entsorgt

Zu einem Großaufgebot der Rettungskräfte ist es am Samstagnachmittag gekommen, nachdem im Neckar zwischen Pliezhausen und Mittelstadt ein Fahrzeug gesichtet worden ist. Gegen 15.40 Uhr entdeckte ein Stehpaddler auf Höhe der Sportanlage Mittelstadt den weißen Peugeot, der sich circa einen Meter unter der Wasseroberfläche befand. Durch die verständigten Feuerwehrtaucher wurden keine verunglückten Personen gefunden. Zur aufwändigen Bergung des Pkws wurde ein Abschleppdienst beauftragt. Das Polizeirevier Reutlingen hat wegen des Verdachts einer Umweltstraftat die Ermittlungen aufgenommen.

Reutlingen (RT): Am Steuer eingeschlafen

Wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt das Polizeirevier Reutlingen gegen einen 22-Jährigen, der am Sonntagmorgen auf der Burgstraße einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Unfallverursacher fuhr gegen 05.00 Uhr mit seinem VW Passat in Fahrtrichtung Urbanstraße, als er eigenen Angaben zufolge vermutlich einschlief. Dabei geriet er nach links über die Gegenfahrbahn und kollidierte dort zwei ordnungsgemäß geparkten Pkw. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 15.000 Euro.

Esslingen am Neckar (ES): Bei Einbruch Pkw entwendet (Zeugenaufruf)

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist ein Unbekannter in die Büroräumlichkeiten eines Gebäudes in der Eberspächerstraße in Oberesslingen eingebrochen. Zwischen 17.00 Uhr und 07.20 Uhr verschaffte sich der Einbrecher auf bislang ungeklärte Art und Weise Zugang zum Gebäude und brach dort mit brachialer Gewalt mehrere Bürotüren auf. Hierbei wurden die Fahrzeugschlüssel sowie ein auf dem Gelände geparkter Pkw entwendet. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 0711 3105788-10 um Zeugenhinweise.

Filderstadt (ES): Betrunken von der Fahrbahn abgekommen

Betrunken ist am Sonntagmorgen ein 28-Jähriger am Kreisverkehr in der Hornbergstraße in Filderstadt von der Fahrbahn abgekommen. Der Mann befuhr gegen 04.10 Uhr mit seinem VW Golf den Kreisverkehr, kam dort von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem circa 200kg schweren Stein und überrollte diesen. Dann prallte der VW Golf mit der Fahrzeugfront gegen einen ordnungsgemäß geparkten Ford Ranger. Bei der Sachverhaltsaufnahme ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Golffahrer einen Wert von über einem Promille, weswegen der 28-Jährige eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben musste. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Wolfschlugen (ES): Betrunkener Jugendlicher verursacht Unfall bei Spritztour

Ein betrunkener 15-Jähriger hat am Samstagmorgen eine Spritztour mit einem Pkw unternommen und ist dabei verunfallt. Nach einer Party in Wolfschlugen entwendeten der 15-Jährige und dessen ebenfalls jugendlicher Begleiter zunächst unbemerkt die Schlüssel eines Mitsubishi. Gegen 08.00 Uhr konnte ein Zeuge beobachten, wie der entwendete Pkw beim Versuch, von der Nürtinger Straße nach links in die Wilhelmstraße abzubiegen von der Fahrbahn abkam und mit einer Gartenmauer kollidierte. Der 15-jährige Fahrzeuglenker, welcher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, flüchtete zunächst zu Fuß von der Unfallstelle, konnte jedoch im Rahmen der Ermittlungen wenig später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Im Beisein seiner Eltern und der Streifenwagenbesatzung wurde ihm später in einer Klinik aufgrund seiner Alkoholisierung eine Blutprobe entnommen. Er sieht nun mehreren Strafanzeigen entgegen. An dem nicht mehr fahrbereiten Mitsubishi, der abgeschleppt werden musste und der Gartenmauer entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 12.000 Euro.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Fahrzeug überschlagen - mehrere Schwerverletzte

Nach ersten Erkenntnissen ist überhöhte Geschwindigkeit die Ursache für einen Verkehrsunfall mit vier Schwerverletzten, den ein 18-Jähriger in der Nacht von Samstag auf Sonntag verursacht hat. Den Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge befuhren der Fahranfänger und seine drei Mitfahrer im Alter zwischen 14 und 16 Jahren gegen 00.15 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit die kurvenreiche Strecke der Landesstraße 1208 von Leinfelden-Echterdingen in Fahrtrichtung Steinenbronn. Nachdem der 18-Jährige auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen VW verloren hatte, schleuderte das Fahrzeug zunächst über die Fahrbahn, bevor es sich an einer Waldböschung mehrfach überschlug und schließlich auf dem Dach liegend zur Unfallendlage kam. Die vier Insassen konnten das Fahrzeug eigenständig verlassen und wurden im Anschluss vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser transportiert. An dem nicht mehr fahrbereiten VW, der abgeschleppt werden musste und einer beschädigten Leitplanke entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Ofterdingen (TÜ): Fahrzeug prallt gegen Baum

Ein Schwerverletzter und Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalles, der sich am Samstag, gegen 17.15 Uhr, auf der L 385 bei Ofterdingen ereignet hat. Der 24-jährige Opel-Fahrer befuhr die Landstraße von Dettingen in Richtung Ofterdingen, hierbei fiel er Zeugen bereits aufgrund mehrerer Überholmanöver auf. Beim Wiedereinscheren nach rechts kam der Fahrer in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte hier eine Kurvenleittafel und prallte letztendlich seitlich gegen einen Baum. Am Pkw des Verursachers entstand Totalschaden. Der verständigte Rettungsdienst war mit einem Rettungswagen und einem Notarzt vor Ort. Die Freiwillige Feuerwehr Ofterdingen wurde vor Ort zur Bergung des Unfallverursachers und zur Sicherung der Unfallstelle eingesetzt. Die verkehrspolizeilichen Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Mössingen (TÜ): Angriff auf Rettungskräfte

Leicht verletzt wurden Mitarbeiter des Rettungsdienstes in Mössingen, als sie einen 25-Jährigen am Sonntagmorgen, gegen 00.35 Uhr, aufgrund des Konsums von Rauschmitteln in eine Klinik bringen wollten. Der Mann wurde von seiner Wohnung zunächst zum Rettungswagen verbracht, wo er nach seinen Helfern schlug und trat. Diese wurden hierbei leicht verletzt, konnten ihren Dienst jedoch weiter fortsetzen. Direkt im Anschluss schlief der 25-jährige auf der Trage des Rettungswagens ein und wurde in Begleitung eines Notarztes in eine Tübinger Klinik verbracht. Wegen des tätlichen Angriffs auf die Rettungskräfte erwartet den Mössinger nun eine entsprechende Strafanzeige.