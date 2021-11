Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Montag ereignete sich gegen 17.20 Uhr ein Verkehrsunfall an der Ecke Plasshofsbank/Bergknappenstraße. Ein Fahrradfahrer erlitt leichte Verletzungen. Ein 47-jähriger Recklinghäuser war mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Bergknappenstraße in Richtung Alte Grenzstraße unterwegs. Zeitgleich eine 53-jährige Autofahrerin (Recklinghausen) fuhr auf der Bergknappenstraße in Richtung Overbergstraße und bog dann nach rechts in die Plasshofsbank ab. Es kam zum Zusammenstoß, weshalb der Zweiradfahrer stürzte. Er verletzte sich dabei leicht. Rettungskräfte fuhren ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt etwa 230 Euro.

