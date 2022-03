Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht, schwarzer Ford beschädigt

Steinfurt (ots)

Am Montag (07.03.22) zwischen 07.30 Uhr und 16.30 Uhr ist an der Straße Zum Welleken auf Höhe der Hausnummer 35 am Fahrbahnrand ein schwarzer Ford Fiesta durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt worden. Vermutlich handelt es sich bei dem Verursacher um einen Radfahrer. Der Ford hat Beschädigungen an der vorderen Stoßstande und an der Motorhaube. Der Schaden wird auf rund 2500 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Wache in Ibbenbüren unter Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell