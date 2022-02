Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: In Frankreich entwendete Fahrzeuge in Delmenhorst festgestellt

Delmenhorst (ots)

Im Zeitraum von Mitte bis Ende Januar wurden im Großraum Paris in Frankreich insgesamt acht hochwertige Fahrzeuge der Hersteller Peugeot und Toyota entwendet. Der Gesamtschaden liegt in einer Höhe von rund 300.000 Euro.

Die Täter*innen überführten die Fahrzeuge im Anschluss nach Deutschland. Nach einem Hinweis eines Geschädigten konnten die Pkw allesamt auf einem Lagergelände am Stadtrand von Delmenhorst aufgefunden und sichergestellt werden. Die Fahrzeuge werden in den kommenden Wochen an die rechtmäßigen Eigentümer*innen übergeben.

Die Polizei Delmenhorst steht im Austausch mit den französischen Behörden. Die Ermittlungen im Hinblick auf die Täter*innen dauern an.

