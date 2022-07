Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: 66-Jähriger verliert Kontrolle über Motorrad

Recklinghausen (ots)

Ein 66-jähriger Motorradfahrer aus Emsdetten wollte am Dienstag um 12:50 Uhr von der Ausfahrt der A43 aus nach links auf die Weseler Straße in Richtung Westen abbiegen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und touchierte zunächst ein an der Ampel wartendes Auto. Anschließend kollidierte er frontal mit dem Auto dahinter.

Der 66-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden.

Sowohl das Motorrad, als auch eines der Autos wurden bei dem Unfall so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren.

Der gesamte Sachschaden wird auf 18.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell