Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Essen auf dem Herd vergessen - Feuerwehreinsatz

Freiburg (ots)

Der Feuerwehr wurde am Freitag, 06.05.2022, gegen 12.50 Uhr, Rauch aus einer Wohnung in der Bahnhofstraße gemeldet. Vor Ort konnte aus einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses eine starke Rauchentwicklung wahrgenommen werden. Vorsorglich evakuierte die Feuerwehr die Bewohner des Mehrfamilienhauses. Um in die Wohnung zu gelangen musste die Feuerwehr eine Scheibe der Wohnungstür einschlagen. In der stark verrauchten Wohnung befanden sich keine Personen, aber ein Hund, welcher durch die Feuerwehr gerettet wurde. Augenscheinlich blieb der Hund unverletzt. Ursächlich für die starke Rauchentwicklung war wohl ein in einem Topf vergessenes Essen auf einer eingeschalteten Herdplatte. Es kam zu keinem offenen Brand. Der entstandene Sachschaden dürfte gering sein. Es wurde niemand verletzt. Während des Einsatzes musste die Bahnhofstraße in dem dortigen Bereich gesperrt werden.

