POL-FR: Denzlingen: Brand in Schultoilette

Freiburg (ots) - Ein Verkehrsunfall mit einem Verletzten, drei beteiligten Fahrzeugen und hohem Sachschaden wurde am Donnerstanachmittag, 05.05.2022, gegen 16.20 Uhr, an der Einmündung der Merklinstraße / Emmendinger Straße in Waldkirch verursacht. Der Fahrer eines blauen Minivans befuhr die Emmendinger Straße von der Freiburger Straße herkommend. An der Einmündung der Merklinstraße missachtete er offensichtlich ...

