Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten

Freiburg (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einem Verletzten, drei beteiligten Fahrzeugen und hohem Sachschaden wurde am Donnerstanachmittag, 05.05.2022, gegen 16.20 Uhr, an der Einmündung der Merklinstraße / Emmendinger Straße in Waldkirch verursacht.

Der Fahrer eines blauen Minivans befuhr die Emmendinger Straße von der Freiburger Straße herkommend. An der Einmündung der Merklinstraße missachtete er offensichtlich die Vorfahrt eines von rechts kommenden Audi, der recht zügig auf die Einmündung zugefahren sein soll.

Der Zusammenstoß der beiden Autos war so heftig, dass der blaue Minivan in einen entgegenkommenden, silberfarbenen Citroen gedreht wurde und im Anschluss über einen hohen Bordstein gegen das Brückengeländer der "Galgenbrücke" schleuderte.

Nach derzeitigem Kenntnisstand zog sich zumindest der Fahrer des Citroen Verletzungen zu. An allen Fahrzeugen und auch am Brückengeländer entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Das Polizeirevier Waldkirch (Tel. 07681-40740) hat den Unfall aufgenommen und sucht weitere Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell