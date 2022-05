Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein/Lörrach: Unfallflucht auf dem Tüllinger - mit Verkehrsschild kollidiert - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Vermutlich in der Nacht von Mittwoch, 04.05.2022, auf Donnerstag, 05.05.2022, kollidierte auf dem Tüllinger ein Unbekannter mit seinem Pkw mit einem Verkehrszeichen. Nach Sachlage befuhr der Unbekannte mit einem 5er BMW die Lörracher Straße von Weil am Rhein kommend und in der letzten Kurve, bei der Gemarkungsgrenze zu Lörrach, kam er von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer Richtungstafel und fuhr über eine Grünfläche davon. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro. Der 5er BMW dürfte im Frontbereich erheblich beschädigt sein. Zudem müsste an dem BMW etwa ein Viertel des Frontstoßfängers fehlen. Das Polizeirevier Lörrach hat die weitere Sachbearbeitung übernommen und sucht Zeugen, welchen ein 5er BMW mit dementsprechenden Beschädigungen aufgefallen ist. Das Polizeirevier nimmt die Hinweise unter der Telefonnummer 07621 176-0 entgegen.

