Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Missbrauch und Verfälschung von Ausweisen bei Grenzüberwachung von Bundespolizei aufgedeckt

Bild-Infos

Download

Aachen (ots)

Am Samstagnachmittag hat die Bundespolizei in einem Fahrzeug einer Mitfahrzentrale zwei Männer mit einem total gefälschten Aufenthaltstitel und einem missbräuchlich genutzten Personalausweis vorläufig festgenommen.

Das Fahrzeug passierte die Belgisch-Deutsche Grenze und wurde an der Bundesautobahn 44 auf dem Rastplatz Königsberg kontrolliert. Bei der Kontrolle entdeckten die Beamten bei einem 26-jährigen Ghanaer Unregelmäßigkeiten bezüglich seines vorgelegten niederländischen Personalausweises. Das Lichtbild passte nicht zu seiner Person. In einer näheren Befragung räumte er ein, nicht die Person auf dem Personalausweis zu sein. Der Ausweis wurde beschlagnahmt. Nach der Überprüfung der eigentlichen Personalien stellte sich heraus, dass er eine Duldung von der Stadtverwaltung in Krefeld besitzt. Durch Nutzung des niederländischen Ausweises wollte er über den Nichtbesitz eines gültigen Schengentitels hinwegtäuschen. Nachdem er wegen des Ausweismissbrauches und der unerlaubten Einreise zur Anzeige gebracht wurde, entließ man ihn mit einer Aufforderung sich in Krefeld beim Ausländeramt zu melden. Gegen den Ausweisüberlasser laufen zurzeit noch die Ermittlungen.

Im gleichen Fahrzeug befand sich auch eine nigerianische Familie mit zwei Kleinkindern. Hier legte der 29-jährige Ehemann einen nigerianischen Reisepass mit einem verfälschten italienischen Aufenthaltstitel vor. Dieser wurde neben weiterer abgelaufener italienischer und niederländischer Ausweisdokumente für Asylbewerber beschlagnahmt. Beide wurden wegen der unerlaubten Einreise zur Anzeige gebracht. Zudem muss sich der 29-Jährige wegen der Urkundenfälschung vor der Justiz verantworten müssen. Die Familie wurde wegen Klärung des weiteren Aufenthaltes zur Landesaufnahmeeinrichtung nach Bochum gesandt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell