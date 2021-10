Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Drei Autos krachen ineinander - Drei Leichtverletzte und hoher Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Freitagnachmittag in der Blaubeurer Straße.

Gegen 17:15 Uhr befuhr der 52-jährige Unfallverursacher mit seinem Renault die Blaubeurer Straße von Blaustein kommend in Richtung Ulm. An der Kreuzung zur Jägerstraße staute sich der Verkehr an der roten Ampel. Aus Unachtsamkeit übersah der Mann das und fuhr auf den KIA eines 21-Jährigen auf. Durch den Aufprall krachte der KIA in den vor ihm stehenden VW-Bus. Darin saßen der 52-jährige Fahrzeughalter und seine 51-jährige Frau. Durch den Aufprall wurden beide leicht verletzt. Auch der 21-jährige KIA Fahrer trug leichte Verletzungen davon. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf über 10.000 Euro. Das Polizeirevier Ulm-West nahm den Unfall auf. Der Unfallverursacher muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

