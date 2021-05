Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl eines E-Bikes durch aufmerksamen Zeugen vereitelt

Heinsberg (ots)

Am 17. Mai (Montag), gegen 11.10 Uhr, fiel einem aufmerksamen Heinsberger an der Gangolfusstraße ein Mann auf, der ein offensichtlich noch verschlossenes E-Bike schob. Da dieser Mann einen Motorradhelm auf dem Kopf trug, kam die Situation dem Zeugen komisch vor. Er stellte sich ihm in den Weg und sprach ihn an. Der Unbekannte drohte dem Heinsberger und nahm eine aggressive Körperhaltung ein. Als dies keine Wirkung zeigte, warf er ihm das Fahrrad vor die Füße und flüchtete in Richtung Liecker Straße. Der Heinsberger verständigte die Polizei über den Vorfall. Im Rahmen der Fahndung konnten die Beamten einen Mann festnehmen, auf den die Beschreibung des Zeugen passte. Ob es sich dabei um den Tatverdächtigen handelt, wird zurzeit ermittelt. Während des Einsatzes meldete sich die Besitzerin des E-Bikes auf der Leitstelle und wollte den Diebstahl anzeigen. Das Zweirad konnte der Eigentümerin wieder ausgehändigt werden. Zur weiteren Klärung des Geschehens sucht das Kriminalkommissariat Geilenkirchen nach Zeugen, die den Täter während seiner Flucht beobachtet haben und näher beschreiben können. Meldungen nimmt das Kriminalkommissariat unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, einen Hinweis über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei Heinsberg weiterzugeben. Hierzu kann auch der direkte Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis genutzt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell