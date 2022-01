Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Verwirrte Seniorin in Regionalbahn unterwegs: Bundespolizei arrangiert sichere Heimreise

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Gestern Abend (30. Januar) informierte eine 33-jährige Kölnerin die Bundespolizei über eine augenscheinlich verwirrte, ältere Reisende im Regionalexpress. Nach der Einfahrt im Kölner Hauptbahnhof nahmen Bundespolizisten die Seniorin in Empfang und sorgten für ihre sichere Heimfahrt nach Herne.

Sonntag gegen 19:40 Uhr fuhr der RE 7 aus Rheine planmäßig am Kölner Hauptbahnhof ein. Nach der Meldung einer aufmerksamen Mitreisenden aus Köln, nahmen sich Bundespolizisten am Gleis 9 einer orientierungslosen 73-jährigen Rentnerin aus Herne an und begleiteten sie zur Dienststelle. Die Beamten ermittelten, dass die ältere Dame aus einem Seniorenheim in Herne abgängig war und vereinbarten mit der Polizei Bochum die sichere Rückfahrt. Gegen 20:40 Uhr fuhr die Seniorin mit einem Taxi ohne Umwege zurück nach Herne.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell