Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mit Hilfe von Videoaufnahmen Täter identifiziert - Bundespolizei stellt Diebesgut sicher

Essen - Bochum (ots)

Am Sonntagvormittag (30. Januar) soll einer Frau am Bahnsteig des Hauptbahnhofs Essen der Koffer gestohlen worden sein. Mit Hilfe der Videoauswertung gelang es den Bundespolizisten den Tatverdächtigen ausfindig zu machen. Der entwendete Koffer konnte sichergestellt werden.

Gegen 12 Uhr wurde ein 47-Jähriger in der Wache der Bundespolizei im Essener Hauptbahnhof vorstellig und gab an, dass seiner Ehefrau am Bahnsteig der Koffer gestohlen worden sei. Seine Frau soll mit der gemeinsamen Tochter am Gleis 4 auf einen Zug nach Hamburg Hauptbahnhof gewartet und den Koffer dort abgestellt haben. Der syrische Staatsangehörige äußerte zudem gegenüber den Beamten, dass sich der Diebstahl gegen 11 Uhr ereignet haben muss. Die Bundespolizisten fertigten eine Anzeige gegen Unbekannt.

Anschließend führten die Beamten eine Auswertung der Videoaufnahmen der Kameraüberwachung durch und konnten einen ihn bekannten Mann bei der Diebstahlshandlung beobachten.

Kurze Zeit später trafen die Bundespolizisten auf den polizeibekannten 41-Jährigen in der Haupthalle des Hauptbahnhofs. Der Deutsche begab sich mit den Einsatzkräften zur Bundespolizeiwache. Dort gab der Essener die Tathandlung zu. Die Bundespolizisten begleiteten den Mann zu einer Wohnung, welche sich in der Nähe des Bahnhofs befand. Dort händigte er den gestohlenen Koffer an die Beamten aus. Neben einer Versichertenkarte und Bargeld in Höhe von 1.200 Euro konnten alle zuvor entwendeten Gegenstände an den rechtmäßigen Eigentümer aus Bochum übergeben werden.

Die Bundespolizisten leiteten ein Strafverfahren Diebstahls gegen den 41-Jährigen ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell