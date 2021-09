Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Kradfahrer bei Verkehrsunfall in Großenkneten leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Leichte Verletzungen zog sich ein 33-jähriger Kradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 02. September 2021, auf der Straße Am Dorfkamp in Großenkneten zu, nachdem er in den Seitenstreifen geriet.

Der 33-jährige Garreler befuhr gegen 17:55 Uhr, mit seinem Kraftrad die Straße am Dorfkamp in Richtung Großenkneten und stürzte vermutlich auf Grund eines Fahrfehlers alleinbeteiligt von seinem Krad.

Die Verletzungen des Mannes wurden vor Ort von Rettungskräften behandelt. Er wurde anschließend in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden am Krad wurde auf circa 2.000 Euro geschätzt.

