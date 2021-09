Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall zwischen unbekanntem Kind und Pkw in Wardenburg +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 02. September 2021, kam es in der Weidenstraße/ Einmündungsbereich Schulweg in Wardenburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem unbekannten Jungen und einer 26-jährigen Fahrerin eines Pkw-Renault.

Die 26-jährige Wardenburgerin befuhr gegen 13:20 Uhr mit ihrem Pkw-Renault die Weidenstraße und beabsichtigte, auf den Schulweg einzubiegen. Auf Grund eines Sichthindernisses fuhr die Frau ein Stück auf den dortigen Fußweg, um beide Seiten des Fußwegs einsehen zu können.

Der unbekannte Junge fuhr daraufhin mit seinem Fahrrad gegen den stehenden Pkw und stürzte. Durch den Sturz zog er sich leichte Abschürfungen am Knie zu.

Der Junge, der auf circa 7 Jahre geschätzt wurde, war mit seinem circa 14 Jahre alten Bruder unterwegs. Nachdem die 26-jährige Wardenburgerin das Fahrrad des Jungen von der Straße aufgehoben hatte und sich nach dem Wohlbefinden des Kindes erkundigt hatte, sind die beiden Jungs weitergelaufen, ohne Personalien bekannt zu geben.

Der Junge wurde wie folgt beschrieben:

- Circa 7 Jahre alt - Dunklerer Teint - Bekleidet mit einer grauen Jogginghose und einem dunklen Pullover - Trug einen Fahrradhelm - Orange/schwarzes Fahrrad

Die Schadenshöhe am Pkw-Renault ist derzeit noch unbekannt.

Die Eltern des Jungen oder Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Wardenburg unter der Telefonnummer 04407/71635-0, in Verbindung zu setzen.

