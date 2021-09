Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Eine Person bei Verkehrsunfall am Nordring in Wildeshausen leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 01. September 2021, gegen 17:50 Uhr, versuchte ein 59-jähriger Mann mit seinem Pkw in Folge von einem während der Fahrt plötzlich eingetretenen gesundheitlichen Mangel einen Zusammenstoß am Nordring/ Einmündung Glaner Straße in Wildeshausen, mit dem verkehrsbedingt vor ihm wartenden Pkw zu verhindern.

Hierfür wich der 59-jährige Mann aus Dötlingen nach rechts auf den Grünstreifen aus und kollidiert mit einem Wahlplakat sowie der dortigen Lichtzeichenanlage.

Der 59-Jährige verletzte sich dadurch leicht und musste von Rettungskräften in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden.

Der Gesamtschaden wurde auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

