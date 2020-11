Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg - Betzenhausen

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald - Bollschweil: Einbruch in Wohnung und Doppelhaushälfte

FreiburgFreiburg (ots)

Zwei Wohnungseinbrüche ereigneten sich am 02. und 03.11.2020 in Freiburg Betzenhausen und der Gemeinde Bollschweil.

Am Montag, 02.11.2020, hebelte die bislang unbekannte Täterschaft eine Wohnungseingangstüre einer Doppelhaushälfte am Kupferacker in Bollschweil auf. Im Haus wurden diverse Schränke und Schubladen durchsucht. Der Tatzeitraum kann auf 16:10 Uhr - 21:30 Uhr eingegrenzt werden. Bei dem Einbruch wurden verschiedene Schmuckstücke entwendet. Der Diebstahlschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich am 03.11.2020 gegen 10:15 Uhr in der Freytagstraße in Freiburg- Betzenhausen. Hier gelangte eine bislang unbekannte männliche Person, vermutlich über die geöffnete Balkontüre im 1 OG., in die Wohnung einer älteren Dame. Diese bemerkte den Umstand und sprach den Mann an, woraufhin der Eindringling die Wohnung durch die Eingangstüre verließ. Im Anschluss musste die Dame leider feststellen, dass ihr die Geldbörse und Bargeld im höheren zweistelligen Bereich entwendet wurden.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Ca. 35 Jahre alt, schlanke Figur, dunkel gekleidet, hatte kurze dunkle Haare und trug einen Mundschutz. Laut Aussage der Geschädigten wirkte der Mann ungepflegt und hatte ein auffallend ruhiges Wesen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die zu den oben genannten Fällen sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, diese der Polizei unter der Rufnummer: 0761 / 882 - 2880 mitzuteilen.

