POL-FR: Lörrach: Unfallflucht in Bahnhofstiefgarage - hoher Sachschaden - Zeugensuche

Am Freitag, 06.05.2022, in dem Zeitraum zwischen 11.00 Uhr und 13.10 Uhr, wurde in der Bahnhofstiefgarage ein geparkter grauer 3er BMW durch ein anderes Fahrzeug stark beschädigt. Der Sachschaden an dem BMW wird auf etwa 4.500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Lörrach sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können. Das Polizeirevier ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) erreichbar.

