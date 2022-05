Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unterstand für Einkaufswagen angezündet - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 05.05.2022, auf Freitag, 06.05.2022, haben Unbekannte auf dem Parkplatz eines Baumarktes, in der Industriestraße, einen Unterstand für Einkaufswagen angezündet. Der Unterstand aus Plexiglas wurde komplett zerstört. Ebenso die sich im Unterstand befindlichen Einkaufswagen. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Der abgebrannte Unterstand wurde erst am Freitagmorgen, gegen 06.00 Uhr entdeckt. Das Polizeirevier Lörrach, Telefonnummer 07621 176-0 (24 h), sucht Zeugen, welche in dieser Nacht Verdächtiges in der Industriestraße wahrgenommen haben.

