Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, Lkrs. KN) Mehrfach Verunreinigungen an Kindertagesstätte

Allensbach (ots)

Bereits seit einigen Wochen werden an der Kindertagesstätte "Haus der Strolche" im Erlenweg Verunreinigungen festgestellt. Die Gemeinde Reichenau hat nun Anzeige wegen Sachbeschädigung bei der Polizei erstattet, da am letzten Wochenende fünf tote Fische im Briefkasten lagen und die Post dadurch verunreinigt wurde. Bereits Wochen zuvor wurden schon beide Eingangstore mit dicken Kabelbindern oben und unten zugebunden und in die Türschlösser Wasser gespritzt. Zudem waren von dem Unbekannten ein weiteres Mal Fäkalien in den Briefkasten geworfen und Mehl am Eingangstor verteilt worden. Die Polizei Allensbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu dem Verursacher unter Telefon 07533 97149.

