Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versammlungen im Schutzbereich der LPI Gera in Gera, Altenburg, Schmölln, Zeulenroda, Greiz und Weida

LPI Gera (ots)

Gestern Abend kam es im Schutzbereich der LPI Gera in mehreren Orten zu Ansammlungen von Menschen. In Gera versammelten sich im Bereich des Küchengartens circa 40 Personen um ihre Meinung gegen die Querdenkerbewegung kund zu tun. Diese Versammlung war zuvor angemeldet und genehmigt worden. Zugleich kam es im Bereich des Theatervorplatzes Bereich zu einer Ansammlung von mehreren hundert Personen welche sich in der Folge zu einem nicht angemeldeten Aufzug formierten und sich in Richtung Innenstadt in Bewegung setzten. Im Verlauf des Aufzuges solidarisierten sich weitere Personen, sodass man von insgesamt circa 2200 Menschen sprechen kann, welche sich an dem circa einstündigen Aufzug beteiligten. In Altenburg beteiligten sich circa 1300 Personen an einem nicht angemeldeten sogenannten "Coronaspaziergang". Gegen 18 Uhr trafen sich circa 800 Menschen im Bereich des Marktes. Teilweise mit Kerzen liefen diese in der Folge durch die Innenstadt. Auch hier schlossen sich mehrere Personen im Verlauf an und folglich waren circa 1600 Menschen am nicht angemeldeten Aufzug beteiligt. Mit Kerzen und Fackeln begaben zwischen 18:30 und 19:30 Uhr in Weida und Zeulenroda mehrere Personen auf die Straßen. In Weida kam es zu einem Aufzug von circa 70 Personen. Circa 370 Personen waren es in Zeulenroda. Lautstark ihren Unmut kund getan haben in Greiz circa 200 Menschen. Dies trafen sich im Bereich der Carolinenstraße. Sie führten Kerzen und Fackeln mit sich und beteiligten sich an dem nicht angemeldeten Aufzug. Die Polizei war bei allen angemeldeten und nicht angemeldeten Versammlungen und Spaziergängen vor Ort. Es wurden einzelne Identitätfeststellungen durchgeführt, einzelne Ordnungswidrigkeiten - und Straftaten nach dem Versammlungsgesetz erstattet. (MW)

