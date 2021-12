Polizeidirektion Hannover

POL-H: Verkehrsbeeinträchtigungen aufgrund mehrerer Versammlungen in der hannoverschen Innenstadt

Hannover (ots)

Der Versammlungsbehörde der Polizeidirektion Hannover sind für Samstag, 04.12.2021, mehrere Versammlungen im Bereich der hannoverschen Altstadt angezeigt worden. In der Folge kann es nach Einschätzungen der Polizei in der Zeit vor, während und nach den Versammlungen örtlich zu Beeinträchtigungen im Individualverkehr kommen.

Von 12:00 Uhr bis 15:00 Uhr findet am Hannah-Ahrendt-Platz eine Versammlung der Alternative für Deutschland Landesverband Niedersachsen mit dem Thema "Schluss mit dem 2G-Diktat - Freiheit und Selbstbestimmung für die Bürger in unserem Land" statt. Erwartet werden Teilnehmer im unteren dreistelligen Bereich.

Außerdem zeigte die Partei DIE LINKE Kreisverband Region Hannover eine Versammlung mit dem Thema "Maske auf und Spritze rein. Solidarisch durch die Krise!" an. Es wird in der Zeit von 11:00 Uhr bis 16:00 Uhr auf dem Platz der Göttinger Sieben eine Teilnehmerzahl im unteren dreistelligen Bereich erwartet.

Hinweis für Bürgerinnen und Bürger:

Aufgrund der Versammlungen ist mit Verkehrsbeeinträchtigungen besonders im Bereich um den Niedersächsischen Landtag, die Leinstraße und die Karmarschstraße zu rechnen. Insbesondere müssen Verkehrsteilnehmende fehlende Parkmöglichkeiten in diesem Bereich beachten, weil dieser teilweise der Versammlung zur Verfügung gestellt wird.

Hinweis für Journalistinnen und Journalisten:

Am Samstag, den 04.12.2021, ist die Pressestelle der Polizei Hannover während der versammlungsrechtlichen Aktionen unter der zentralen Rufnummer 0511 109-1040 und per E-Mail an pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de erreichbar. Über die Rufnummer kann Kontakt zu den mobilen Pressesprechern im Bereich des Landtags hergestellt werden. /desch, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell