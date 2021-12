Polizeidirektion Hannover

POL-H: Bundesautobahn (BAB) 2: Sturzbetrunkener Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Hannover (ots)

Am Mittwoch, 02.12.2021, hat die Polizei ein Fahrzeug auf der BAB 2 Richtung Berlin kontrolliert, welches durch unsichere Fahrweise aufgefallen war. Ein vor Ort durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 4,03 Promille.

Nach bisherigem Erkenntnisstand des Zentralen Verkehrsdienstes Hannover kontrollierten Beamte am Mittwochmorgen gegen 09:00 Uhr einen Nissan aus Gelsenkirchen auf der BAB 2 zwischen den Anschlussstellen Hannover-Nord und Hannover Bothfeld in Fahrtrichtung Berlin. Dieser fiel durch Fahren in Schlangenlinien auf. Als die Beamten bei der Kontrolle Alkoholgeruch feststellten, machten sie einen freiwilligen Atemalkoholtest bei dem 45-jährigen Fahrer. Dieser ergab einen Wert von 4,03 Promille. Beim Aussteigen aus seinem Fahrzeug musste sich der Mann aufgrund seiner Trunkenheit am eigenen Auto festhalten und von den Polizeibeamten gestützt werden.

Die Fahrt endete für den Mann mit einer Strafanzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss. Außerdem wurden sowohl der Führerschein, als auch der Autoschlüssel sichergestellt. Für eine ärztlich durchgeführte Blutprobe wurde der 45-Jährige auf die Wache der Autobahnpolizei in Garbsen gebracht. Das Ergebnis liegt der Polizei nicht vor. Ein Bekannter sollte ihn von dem Autobahnrastplatz abholen und seinen Wagen wegfahren. / desch, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell