POL-HK: 1. Soltau (Drogen und Alkohol) 2. Neuenkirchen (ED in Wohnhaus) 3. Schneverdingen (Verkehrsunfall) 4. Bispingen (Beleidigung) 5. Munster (vers. Diebstahl) 6. Walsrode (Einbruch)

Soltau/Dorfmark, Pkw-Führer unter Drogeneinfluss Am Samstag stellten Beamte der Polizei Soltau gleich bei drei Pkw-Führern eine Beeinflussung durch Drogen fest. Gegen 10.30 Uhr wurde ein 40jähriger Fahrzeugführer auf der Celler Straße in Soltau kontrolliert. Der Drogentest reagierte positiv auf Cannabis. Darüber hinaus wurden im Fahrzeug des aus Wietzendorf stammenden Mannes geringe Mengen Marihuana gefunden. Gegen 11.45 Uhr wurden bei einem 20jährigen Pkw-Führer aus Visselhövede drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Der junge Mann wurde zuvor in der Westendorfer Straße in Dorfmark angehalten. Gegen 13.40 Uhr reagierte der Drogentest bei einem 19-jährigen aus dem Raum Bergen positiv auf Cannabis. In allen Fällen wurde eine Blutprobe entnommen, entsprechende Verfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Soltau, betrunkener Radfahrer:

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 02.20 Uhr, wurde in der Wilhelmstraße in Soltau ein 22-jähriger Radfahrer kontrolliert. Da bei diesem ein Atemalkoholwert von 1,79 Promille festgestellt wurde, musste ihm die Weiterfahrt untersagt werden. Zudem wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren wurde eingeleitet

Neuenkirchen, Einbruch in Wohnhaus Am Samstagnachmittag, drangen Unbekannte in der Zeit zwischen 13-18 Uhr über die Terrassentür in ein Wohnhaus in der Vahlzener Straße in Neuenkirchen ein. Sie durchsuchten dabei mehrere Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Es wurde Schmuck entwendet. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Neuenkirchen unter 05195/93370 oder Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

Schneverdingen, Unfall nach Vorfahrtsverletzung Am Freitag, dem 18.03.2022, gegen 16.30 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Seekamp/ Hansahlener Dorfstraße in Schneverdingen zu einem Verkehrsunfall mit 3 beteiligten PKW. Ein 18-jähriger Fahranfänger befuhr mit seinem VW den Seekamp. Im Kreuzungsbereich zur Hansahlener Dorfstraße stieß er dabei mit dem vorfahrtberechtigten Mercedes eines 66-Jährigen, der in Richtung Wintermoor fuhr, zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes um 180 Grad gedreht und prallte seinerseits gegen einen ihm entgegenkommenden PKW Dacia. Dessen 55-jähriger Fahrer blieb glücklicherweise wie die beiden anderen Unfallbeteiligten unverletzt. Der Sachschaden beträgt insgesamt circa 15.000.-EUR.

Bispingen; Ladendieb beleidigt Angestellte Am späten Freitagnachmittag, gegen 17:00 Uhr, wurde ein 34-jähriger Mann aus Bispingen von Angestellten eines Einkaufsmarktes an der Bispinger Hauptstraße dabei beobachtet, wie er eine Flasche Alkohol in seinen mitgeführten Rucksack einsteckte. Als die Mitarbeiter den Mann ansprachen, versuchte dieser zu flüchten. Es gelang ihnen, den Mann an der Flucht hindern. Der alkoholisierte Ladendieb tat dabei seinem Unmut hierüber kund und beleidigte die Mitarbeiter. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte er seinen Weg fortsetzen, muss sich nun aber wegen Ladendiebstahls und Beleidigung verantworten.

Munster; Diebstahl eines Fußballtores schlug fehl In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten Unbekannte den Grundstückszaun von einem Wohnhaus am Fuhrenkamp in Munster und versuchten das auf dem Grundstück aufgestellte Fußballtor zu entwenden. Aus bislang unbekannten Gründen wurde das Fußballtor beschädigt im Nahbereich zurückgelassen. Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt die Polizei Munster unter 05192-9600 entgegen.

Walsrode, Einbruchsdiebstahl Unbekannte Täter hebelten in dem Zeitraum vom vergangenen Mittwoch bis Samstag in der Anne-Frank-Straße in Walsrode eine auf der Rückseite des Wohnhauses befindliche Garagentür auf und durchsuchten mehrere Zimmer. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/984480 entgegen.

